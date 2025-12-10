10 декабря 2025

10 декабря 2025 11:00

Стилист дала советы по выбору джинсов

При выборе джинсов важно заранее определить, где их будут носить и с чем они будут сочетаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Pravda.Ru рассказала fashion-редактор, стилист Кира Мельникова.

По ее словам, для базового гардероба подойдут темно-синие варианты или модели цвета индиго, без агрессивных потертостей, средней посадки и прямого или слегка зауженного кроя. Для повседневных прогулок или путешествий лучше отдать предпочтение более мягкому дениму и расслабленному крою.

"Темные прямые джинсы средней посадки - безопасная точка старта для любой фигуры. Дальше можно добавлять клеш, укороченный низ или необработанный край, но только после того, как в гардеробе появилась одна спокойная, рабочая модель", - добавила Мельникова. 


