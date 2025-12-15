15 декабря 2025

15 декабря 2025 10:08

Пальто в стиле 50-х вернулось в моду

Предмет гардероба в стиле 1950-х годов вернулся в моду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал приводит журнал Vogue.

Речь идет о пальто-коконе с заниженной талией, которое было популярно в прошлом. В настоящее время указанное изделие включили в гардероб знаменитости и продемонстрировали на показах модные бренды.

Так, например, в подобном пальто с присборенным подолом, рукавами-буфами и структурированным высоким воротником появилась на красной дорожке премии British Fashion 2025 модель, дизайнер и писательница Алекса Чанг. Кроме того, в данной верхней одежде дефилировали манекенщицы на шоу марки Chloe.


Просмотров: 123

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 645
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 648
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 755
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 4 156
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 845
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 786
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 429
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 091
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 515
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 13 221
Самая модная обувь осени 2022 года