Пальто в стиле 50-х вернулось в моду

Предмет гардероба в стиле 1950-х годов вернулся в моду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал приводит журнал Vogue.

Речь идет о пальто-коконе с заниженной талией, которое было популярно в прошлом. В настоящее время указанное изделие включили в гардероб знаменитости и продемонстрировали на показах модные бренды.

Так, например, в подобном пальто с присборенным подолом, рукавами-буфами и структурированным высоким воротником появилась на красной дорожке премии British Fashion 2025 модель, дизайнер и писательница Алекса Чанг. Кроме того, в данной верхней одежде дефилировали манекенщицы на шоу марки Chloe.