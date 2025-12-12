12 декабря 2025

12 декабря 2025 09:59

Найдено объяснение влечения некоторых женщин к женатым мужчинам

Психолог Сибеле Сантос нашла объяснение влечения некоторых женщин к женатым мужчинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит издание Metropoles.

Во-первых, как отметила Сантос, любой запрет всегда приводит к возникновению любопытства. "Мысль о чем-то недоступном может стать привлекательной и породить ожидание приключения", - пояснила она.

Во-вторых, специалистка считает, что некоторые женщины выбирают женатых мужчин из-за неуверенности в себе. "Если женщина чувствует, что не заслуживает полной любви, она может начать искать то, чего, кажется, сложнее достичь, тем самым укрепляя порочный круг низкой самооценки", - рассказала Сантос.

В-третьих, дополнила психолог, если мужчина женился и его выбрала другая женщина, некоторые могут воспринимать это как сигнал о его безопасности. В связи с этим семьянины являются более ценными в глазах охотниц на них, заключила она.


Просмотров: 132

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

20 ноября 16:00

  • 902
Психолог раскрыл главный фактор прочных отношений

Отношения

10 июля 09:15

  • 2 995
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 3 536
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 936
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 12 648
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 14 361
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 16 056
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 11 567
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 15 263
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 12 318
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта