Найдено объяснение влечения некоторых женщин к женатым мужчинам

Психолог Сибеле Сантос нашла объяснение влечения некоторых женщин к женатым мужчинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит издание Metropoles.

Во-первых, как отметила Сантос, любой запрет всегда приводит к возникновению любопытства. "Мысль о чем-то недоступном может стать привлекательной и породить ожидание приключения", - пояснила она.

Во-вторых, специалистка считает, что некоторые женщины выбирают женатых мужчин из-за неуверенности в себе. "Если женщина чувствует, что не заслуживает полной любви, она может начать искать то, чего, кажется, сложнее достичь, тем самым укрепляя порочный круг низкой самооценки", - рассказала Сантос.

В-третьих, дополнила психолог, если мужчина женился и его выбрала другая женщина, некоторые могут воспринимать это как сигнал о его безопасности. В связи с этим семьянины являются более ценными в глазах охотниц на них, заключила она.