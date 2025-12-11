11 декабря 2025

Психолог объяснила сложности с выходом из нездоровых отношений

Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян рассказала, почему люди не могут выйти из больных отношений и притягивают их.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" эксперт объяснила, что люди выбирают только тех, кто уже "прописан" в их психике. Психолог пояснила, что людей нередко тянет к знакомым эмоциональным моделям: если в детстве рядом присутствовали холодность, обесценивание или контроль, то во взрослом возрасте похожие партнеры могут восприниматься как "свои", даже если отношения причиняют боль. Это связано не со зрелой любовью, а с действием бессознательных защит и проекций, когда психика будто пытается вновь разыграть привычный сценарий.

Она отметила, что травма стремится повторяться, чтобы, наконец, быть замеченной и завершенной, поэтому человек снова и снова попадает в отношения одного типа - жертва и агрессор, спасатель и зависимый, холодный партнер и тот, кто отчаянно ищет тепла.

По словам специалиста, пока эта внутренняя механика не осознана, человеку кажется, что он делает "случайные" выборы или сталкивается с "кармой", хотя на деле ими управляет травмированная часть личности. Осознанность возвращает свободу: когда человек учится замечать свои проекции и отличать реальные качества партнера от образов из прошлого, появляется возможность выйти из круга повторений. Тогда меняются и критерии близости - вместо привычной боли человек начинает выбирать отношения, основанные на уважении, безопасности и живом человеческом контакте.


