Диетолог развеял главные мифы о «правильном» питании

Диетолог Роман Пристанский развеял главные мифы о "правильном" питании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" он призвал не демонизировать пищевые добавки с индексом "Е".

По его словам, они представляют собой лишь условное обозначение определенных компонентов и нужны в первую очередь для того, чтобы сократить текст на упаковке.

Он также отметил, что современные сахарозаменители регулярно становятся поводом для споров. В качестве примера специалист привел недавнее громкое исследование об их возможной опасности, однако призвал относиться к подобным данным критически.

Говоря о меде, диетолог подчеркнул, что это нестандартизированный и непредсказуемый по составу продукт, из которого невозможно сделать ни БАД, ни лекарственное средство.

Пристанский добавил, что бояться "ешек" не стоит, поскольку многие из них - это обычные и знакомые вещества вроде соды или лимонной кислоты. Он подчеркнул, что сахарозаменители при умеренном употреблении являются безопасным способом уменьшить калорийность рациона.