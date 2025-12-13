Как подготовить кожу к новогодним праздникам?

Самое оптимальное время для подготовки к новогодней ночи - 2-3 недели до праздников.

Как передает Day.Az, в это время можно сделать пилинг или глубокую чистку лица, а также биоревитализацию, рассказала "Газете.Ru" врач-дерматовенеролог, основатель сети клиник эстетической медицины "Реформа" Наталья Михайлова.

"Правильнее начать подготовку с глубокой чистки или пилинга, чтобы удалить ороговевшие клетки кожи, улучшить ее текстуру, выровнять цвет лица. Эти процедуры могут быть как самостоятельными, так и подготовительными к дальнейшему уходу. За 2-3 недели хороший эффект даст биоревитализация - инъекции гиалуроновой кислоты. В результате кожа увлажняется и восстанавливается, становится упругой, но нужно время для реабилитации, так как может быть отечность. К праздникам она должна пройти", - отметила врач.

Косметические манипуляции с использованием RF-лифтинга, которые подтягивают кожу, улучшают ее упругость, уменьшают морщины, лучше провести за 1-2 недели до нового года.

"Еще за пару недель до праздников можно сделать микродермабразию, в процессе которой удаляется верхний слой клеток кожи и улучшается ее текстура и цвет. За 2-3 дня до праздников воспользуйтесь увлажняющей маской или сывороткой, чтобы восстановить водный баланс кожи и придать ей сияющий вид. Улучшить кровообращение и снять отечность поможет лимфодренажный массаж. Его делают вручную или специальным аппаратом", - рассказала косметолог.

Если времени на процедуры уже нет, можно пойти на хитрость и сделать сияющий макияж. По словам врача, он создаст эффект ухоженной кожи.

"Быстрый результат для тела даст антицеллюлитный массаж, он улучшит циркуляцию крови и сделает кожу более упругой. Потребуется несколько сеансов, поэтому начинать их нужно заранее. Спа-обертывания увлажнят и подтянут кожу, а также поднимут настроение в холодные зимние дни и снимут стресс. Криотерапия улучшит тонус кожи и снимет отеки", - заключила специалист.