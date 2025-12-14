Дерматолог назвала способы подготовить кожу к зиме

Холодное время года является идеальным периодом для подготовки кожи к зимним нагрузкам и восстановления после летнего солнца. Как сообщила врач-дерматолог, косметолог Зарема Омарова в беседе с "Известиями" 14 декабря, начиная с осени можно эффективно провести процедуры по выравниванию рельефа и тона кожи, избавиться от пигментных пятен и устранить последствия фотостарения, передает Day.Az.

"В салонный план на зиму можно включить биоревитализацию, мезотерапию для глубокого увлажнения и стимуляции регенерации, а также различные аппаратные методики, активизирующие клеточную активность. Базовый домашний уход в холодный сезон также требует существенной корректировки, причем особое внимание следует уделить зонам вокруг глаз и губ, которые чаще всего остаются без должной защиты", - отметила она.

Легкие увлажняющие кремы стоит заменить на средства с более плотными, питательными текстурами, содержащими глицерин, масло ши или какао. Для очень сухой кожи подойдут кремы с церамидами и скваланом, а ночные средства должны иметь высокую концентрацию гиалуроновой кислоты для глубокой гидратации.

В холодное время года в ритуал ухода возвращаются кислоты: AHA/PHA-кислоты помогают бороться с последствиями ультрафиолетового воздействия и выравнивают текстуру кожи, а ретинол делает морщины менее выраженными. При этом от средств со спиртом, щелочью и абразивных скрабов зимой следует отказаться. Для очищения необходимо использовать мягкие кремовые или пенящиеся формулы, не разрушающие липидный барьер, а после них - восстанавливающий pH-баланс тоник. Для деликатного отшелушивания подойдут химические эксфолианты с молочной или миндальной кислотой. Перед выходом на улицу под крем рекомендуется наносить сыворотку для дополнительного ухода.

Сохранение водного баланса остается критически важным даже зимой, подчеркивает эксперт. Необходимо пить достаточное количество чистой воды и увлажнять воздух в помещениях, так как перепады температур и работа отопительных приборов активно лишают кожу влаги.

"Ошибочным также является отказ от солнцезащитных средств в холодный сезон: ультрафиолет остается активным и провоцирует фотостарение, поэтому при выходе из дома следует наносить санскрин с SPF не ниже 30", - предупредила врач.

Диета зимой нуждается в дополнительной поддержке из-за холода и дефицита свежих фруктов и овощей. В рацион следует включить жирную рыбу, яйца и обогащенные молочные продукты как источники витамина D, участвующего в синтезе коллагена. Лосось, скумбрия, льняное масло и орехи обеспечат поступление омега-3 жирных кислот для поддержания эластичности кожи. Витамины-антиоксиданты А и Е, содержащиеся в моркови, шпинате, тыкве и оливковом масле, способствуют регенерации клеток и защите липидного барьера. Для укрепления иммунитета и здоровья кожи также необходим цинк, который можно получить из говядины, бобовых и тыквенных семечек.