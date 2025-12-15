15 декабря 2025

15 декабря 2025 10:03

Врач развенчал мифы о фруктозе

Врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко рассказал о вреде и пользе фруктозы.

Недавнее исследование о влиянии фруктозы на воспалительные процессы вызвало широкий резонанс. В частности, обсуждается версия о том, что у здоровых взрослых употребление напитков с фруктозой может повышать риск инфекций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1", эксперт призвал не обращать внимания на это исследование. Врач усомнился в утверждениях о том, что фруктоза сама по себе вызывает воспаление, отметив, что это привычное для организма вещество, которое человек регулярно получает с обычным сахаром и фруктами.

Он подчеркнул, что вред любого продукта определяется не абсолютными свойствами, а количеством и состоянием здоровья человека. По его словам, поводов для паники нет, а попытки заменить сахар фруктозой выглядят сомнительно, поскольку, по сути, это тот же сахар, лишь с иной химической формулой.

Кузьменко рекомендовал выстраивать питание на основе осознанности и умеренности, а не руководствоваться страхами и громкими заголовками.


