Парам подсказали способы избежать ссор перед Новым годом

Психолог и коуч по отношениям Тереза ​​Эрреро Маортуа заявила, что перед Новым годом пары часто ссорятся, потому что меняется распорядок дня, почти не остается личного пространства, появляется больше обязательств и завышенных ожиданий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с изданием Hola она подсказала партнерам способы избежать предпраздничной ругани.

"Первое, что нужно сделать, - это снизить эмоциональную реактивность. Прежде чем ответить партнеру на претензию, остановитесь, сделайте глубокий вдох или на минуту смените комнату", - отметила Маортуа.

Во-вторых, она посоветовала во время ссор не делать какие-либо предположения и не интерпретировать слова партнера по-своему. Вместо этого необходимо прямо спросить человека, что он хочет сказать. Этот прием поможет избежать непонимания, пояснила специалистка.

"Общайтесь уверенно, говоря от своего имени. Фразы, выражающие потребность, а не нападки, успокаивают", - дала еще одну рекомендацию психолог. В заключение она призвала проявлять эмпатию, а также не припоминать во время ссоры старые обиды.