15 декабря 2025

15 декабря 2025 17:32

Названа модная обувь на 2026 год

Редакторы журнала Vogue назвали модную обувь на 2026 год. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актуальными в грядущем году будут шлепанцы, которые предполагается сочетать не только с пляжными нарядами, но и, например, с платьями-комбинациями. В то же время в числе трендов окажутся сапоги с широкими голенищами и туфли с миндалевидным носом, низким каблуком и более закрытым, чем у лодочек, вырезом.

Кроме того, в список вошли балетки, изящные лоферы и оксфорды, а также сапоги с анималистическим принтом и туфли на шпильках.


Просмотров: 101

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 650
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 653
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 761
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 4 162
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 853
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 795
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 435
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 096
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 523
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 13 227
Самая модная обувь осени 2022 года