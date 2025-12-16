Диетолог предупредил об опасности избытка клетчатки в рационе

Ставший популярным в Сети тренд на диету с упором на клетчатку может быть опасен для некоторых людей. Об этом рассказал диетолог, доктор биохимических наук Макс Гоуленд, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

По словам медика, дневная норма этого вида углеводов составляет около 30 граммов, а цель нового тренда - увеличить его количество до 40-50 граммов. Он отметил, что злоупотребление клетчаткой иногда вызывает вздутие живота и прочие проблемы с пищеварением.

- Гоуланд рекомендует людям, которые хотят увеличить потребление грубых волокон, сосредоточиться на "балансе, разнообразии и умеренности", - передает таблоид Daily Mail.