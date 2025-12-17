17 декабря 2025

17 декабря 2025 19:14

58-летняя Джулия Робертс опубликовала фото без макияжа

Голливудская актриса Джулия Робертс показала, как выглядит без косметики. Фото опубликовано на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джулия Робертс позировала с уложенными волосами в локоны и без макияжа. 58-летняя актриса была запечатлена в сером джемпере и серьгах. Знаменитость держала в руках книгу, которую выпустила ее подруга.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать внешний вид артистки.

"Выглядит она потрясающе", "Очень красивая женщина... Обожаю ее фильмы и, в последнее время, сериалы, в которых она снимается", "Она отлично выглядит, как всегда, в своем фирменном стиле", - писали интернет-пользователи.


