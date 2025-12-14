14 декабря 2025

Врач посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца

Кардиолог Кунал Лал заявил, что здоровье сердца можно укрепить благодаря правильному питанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с изданием Infobae он посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца.

"Наша конечная цель - придерживаться диеты с низким содержанием натрия, трансжиров и насыщенных жиров, что позволит снизить такие негативные последствия, как высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания", - пояснил Лал.

Так, одним из лучших блюд для здоровья сердца он назвал запеченный лосось, который можно дополнить овощами и нутом. Доктор объяснил, что в этой в рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот, в бобовых - растительный белок и клетчатка, а в овощах - микроэлементы и противовоспалительные вещества. Вместо соли лучше использовать копченую паприку, свежие травы или чесночный порошок, чтобы в блюде не увеличилось содержание натрия, заключил врач.


