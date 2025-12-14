14 декабря 2025

14 декабря 2025 10:12

Объяснено влияние выпитого среди ночи кофе на организм

Диетолог Салена Сайнс объяснила, как на организм повлияет кофе, если его выпить среди ночи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она рассказала в интервью для издания Hola.

Сайнс отметила, что пить кофе в это время суток можно, но призвала учитывать некоторые нюансы. Так, если человек учится или работает ночью и пьет кофе, чтобы взбодриться, то организм все равно знает, что сейчас уже не день.

При этом она отметила, что кофе может негативно влиять на сон, во сколько бы человек его ни выпил. "Неважно, день сейчас или ночь. Если вы ложитесь спать в восемь утра, правило то же самое: избегайте кофеина за шесть-восемь часов до сна, чтобы обеспечить глубокий сон", - пояснила специалистка. При этом она призвала тщательно следить за состоянием организма при таком графике, поскольку циркадные ритмы не предназначены для приема пищи при отсутствии света.


