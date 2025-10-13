13 октября 2025

13 октября 2025 16:51

Дерматолог развеяла распространенный миф о причине появления прыщей

Употребление жирной пищи не провоцирует появление прыщей и не влияет на состояние кожи, заявила врач-дерматолог Розалинд Симпсон. Этот распространенный миф о причине акне она развеяла в разговоре с изданием The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач пояснила, что прыщи появляются в период полового созревания из-за повышения уровня андрогенов. По ее словам, этот гормон провоцирует выработку кожного сала, которое, смешиваясь с омертвевшими клетками, забивает поры, а также создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Симпсон отметила, что прыщи могут появляться также из-за внешних факторов, таких как уровень стресса или состояние окружающей среды. Кроме того, к неприятным последствиям для кожи может привести употребление большого количества нерафинированных сахаров. Несмотря на это, дерматолог призвала не придерживаться специальных диет ради борьбы с прыщами. Ограничения в питании она оценила как опасные для физического и эмоционального здоровья.


Просмотров: 89

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

21 сентября 06:18

  • 1 076
Раскрыт точный механизм появления морщин

Красота

18 марта 17:03

  • 2 621
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 9 474
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 13 774
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 15 307
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева