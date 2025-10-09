Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга

Ученые из Техасского университета A&M выяснили, что напиток из черешни способен улучшать память и концентрацию у людей с ожирением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в эксперименте, результаты которого опубликованы в Nutrients, 40 добровольцев с индексом массы тела от 30 до 40 в течение месяца дважды в день пили по 200 миллилитров напитка с порошком черешни или плацебо.

Уже через 30 дней участники из "черешневой" группы показали значительно лучшие результаты в тестах на кратковременную память и внимание.

Как объясняют исследователи, улучшение связано с полифенолами - природными соединениями, снижающими воспаление и защищающими клетки мозга. При этом биомаркеры, указывающие на когнитивные нарушения, такие как нейротензин, выросли только у тех, кто получал плацебо. Это может говорить о защитном эффекте черешни против воспалительных процессов, влияющих на работу мозга.

Ученые подчеркивают, что речь идет о предварительных данных: исследование длилось всего месяц и включало небольшую группу участников. Однако результаты позволяют предположить, что черешня может стать простым и безопасным способом поддержания когнитивного здоровья у людей с избыточным весом.