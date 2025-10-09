Назван простой способ улучшить внимание

Медитация осознанности меняет работу мозга не столько за счет расслабления, сколько за счет усиления концентрации. Во время практики снижается активность альфа-волн, которые обычно связаны с состоянием покоя или бездействия. Работа опубликована в журнале International Journal of Psychophysiology (IJP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медитация осознанности - это практика, при которой человек намеренно концентрируется на текущем моменте, чаще всего на дыхании, стараясь замечать возникающие мысли или эмоции, но не оценивая и не подавляя их. Такой подход используют для снижения стресса и улучшения эмоциональной устойчивости.

Эксперимент с участием 42 студентов показал, что ежедневная 15-минутная медитация в течение шести недель вызывает снижение альфа-ритма в лобных и затылочных областях мозга - зонах, отвечающих за внимание и контроль эмоций. Этот эффект не сопровождался изменениями кожной проводимости, то есть уровня физиологического возбуждения.

Авторы считают, что медитация не столько успокаивает, сколько тренирует внимание. Снижение альфа-активности указывает на переход мозга из состояния "бездействия" в режим сосредоточенности. Со временем, по мере практики, этот процесс становится более экономным и эффективным.