11 октября 2025

11 октября 2025 12:01

Обнаружена неожиданная связь между одиночеством и физической болью

Международная команда ученых выяснила, что одиночество тесно связано с физической болью, и главным звеном в этой связи выступает стресс. Исследование основано на данных более чем 256 тыс. человек из 139 стран. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

22,7% участников сообщили, что чувствовали себя одинокими в течение предыдущего дня. Эти люди в 2,1 раза чаще отмечали физическую боль и на 25,8% чаще сталкивались с тревогой, стрессом или грустью. Также у них в 1,8 раза чаще выявлялись хронические проблемы со здоровьем.

Анализ показал: около 60% связи между одиночеством и болью объясняется именно стрессом, тогда как физические болезни объясняют лишь 18,9%.

Женщины чаще, чем мужчины, сообщали об одиночестве, боли и стрессе. Связь между одиночеством и болью оказалась у них немного сильнее. При этом возраст значимой роли не играл: и молодые, и пожилые одинокие люди одинаково чаще испытывали боль.

Одинокие участники чаще имели социальные трудности: низкий доход, безработицу, развод или вдовство. При этом даже при наличии близких людей они реже чувствовали прочную социальную поддержку.

Ученые обнаружили, что выраженность связи одиночества и боли сильно варьировала по странам и не всегда зависела от уровня экономического развития. В одних странах эта связь почти отсутствовала, в других - была особенно сильной.

"Одиночество - это не только эмоциональная, но и реальная физическая проблема мирового масштаба", - отметила соавтор работы, психолог Люсия Мачча из Университета Сент-Джордж в Лондоне.


