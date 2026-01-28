Психолог назвала способ справиться с давлением со стороны близких

Клинический психолог, психолог-психотерапевт, специалист по работе с зависимым и насильственным поведением Елена Клён рассказала, как справиться с психологическим давлением со стороны близких людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с агентством RuNews24.Ru она пояснила, что термин "газлайтинг" часто используют в интернете, но в реальной жизни его не всегда правильно распознают. По ее словам, это форма психологического насилия, при которой человека с помощью манипуляций и искажения фактов заставляют сомневаться в собственной памяти и адекватности. В результате могут возникать чувство вины и тревоги, снижение самооценки, изоляция и депрессивные состояния.

Эксперт отметила, что газлайтинг чаще всего обсуждают в контексте романтических и детско-родительских отношений, хотя он встречается и в дружбе. При этом фразы вроде "ты всё выдумываешь" или "ты преувеличиваешь" действительно могут быть его проявлением, но не всегда говорят об абьюзе. Клён пояснила, что воспоминания субъективны: то, что ребенок запомнил как травму, родитель мог вовсе не зафиксировать в памяти. Однако это не дает права обесценивать переживания другого.

По словам психолога, попытка делить прошлый опыт строго на хороший и плохой часто приводит к конфликтам и разрыву общения. Чем сложнее семейные отношения, тем труднее разобраться в собственных чувствах - в таких случаях может помочь психотерапия.

В партнерских отношениях, как отметила Клён, газлайтинг иногда возникает даже без намеренного насилия - как защитная реакция или привычный паттерн. Она подчеркнула, что важно смотреть на ситуацию шире: если партнеры способны выслушать друг друга и признать разные точки зрения, отношения остаются адаптивными. Если же один настаивает только на своей правоте и прибегает к унижениям, это может привести к созависимости и психологическому вреду.