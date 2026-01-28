28 января 2026

28 января 2026 13:36

Психолог назвала способ справиться с давлением со стороны близких

Клинический психолог, психолог-психотерапевт, специалист по работе с зависимым и насильственным поведением Елена Клён рассказала, как справиться с психологическим давлением со стороны близких людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с агентством RuNews24.Ru она пояснила, что термин "газлайтинг" часто используют в интернете, но в реальной жизни его не всегда правильно распознают. По ее словам, это форма психологического насилия, при которой человека с помощью манипуляций и искажения фактов заставляют сомневаться в собственной памяти и адекватности. В результате могут возникать чувство вины и тревоги, снижение самооценки, изоляция и депрессивные состояния.

Эксперт отметила, что газлайтинг чаще всего обсуждают в контексте романтических и детско-родительских отношений, хотя он встречается и в дружбе. При этом фразы вроде "ты всё выдумываешь" или "ты преувеличиваешь" действительно могут быть его проявлением, но не всегда говорят об абьюзе. Клён пояснила, что воспоминания субъективны: то, что ребенок запомнил как травму, родитель мог вовсе не зафиксировать в памяти. Однако это не дает права обесценивать переживания другого.

По словам психолога, попытка делить прошлый опыт строго на хороший и плохой часто приводит к конфликтам и разрыву общения. Чем сложнее семейные отношения, тем труднее разобраться в собственных чувствах - в таких случаях может помочь психотерапия.

В партнерских отношениях, как отметила Клён, газлайтинг иногда возникает даже без намеренного насилия - как защитная реакция или привычный паттерн. Она подчеркнула, что важно смотреть на ситуацию шире: если партнеры способны выслушать друг друга и признать разные точки зрения, отношения остаются адаптивными. Если же один настаивает только на своей правоте и прибегает к унижениям, это может привести к созависимости и психологическому вреду.


Просмотров: 136

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

20 ноября 2025 16:00

  • 1 640
Психолог раскрыл главный фактор прочных отношений

Отношения

10 июля 2025 09:15

  • 3 630
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 2025 17:29

  • 4 077
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 6 488
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 13 145
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 14 848
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 16 545
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 12 015
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 15 670
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 12 786
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта