Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм получила награду в сфере моды в Париже на фоне волны отмены, связанной с семейным скандалом. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что бывшая участница группы Spice Girls была удостоена звания кавалера Ордена искусств и литературы. На церемонии ее поддержали супермодель Хелена Кристенсен и ее подруга Тана Рамзи, актриса Деми Мур, бывший главред Vogue Анна Винтур, стилист Эдвард Эннинфул и дизайнер Хайдер Аккерман.

Кроме того, на снимках была запечатлена ее семья. При этом старший сын Бруклин с супругой на мероприятии отсутствовал.

"Я безмерно благодарна. Спасибо", - подписала Бекхэм подборку снимков, сделанных в Министерстве культуры Парижа.