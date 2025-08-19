19 августа 2025

19 августа 2025 12:00

Ведущий «Модного приговора» рассказал, как носить босоножки осенью

Ведущий "Модного приговора" и стилист Александр Рогов рассказал, что осенью можно носить босоножки с носками или колготками. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Босоножки с колготками или носками! Если вы осмелитесь попробовать такую комбинацию на себе - то миксуйте яркие колготки с контрастными босоножками или поиграйте в монохром. В любом случае, поверьте, ваш образ не останется незамеченным", - заявил Рогов.

Стилист также рассказал, что использовал этот модный прием во время съемок осенне-зимней рекламной кампании собственного бренда одежды.


Просмотров: 157

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 1 576
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 1 664
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 2 656
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 2 971
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 2 819
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 5 746
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 6 421
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 8 084
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 13 501
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 12 228
Самая модная обувь осени 2022 года