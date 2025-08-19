Ведущий «Модного приговора» рассказал, как носить босоножки осенью

Ведущий "Модного приговора" и стилист Александр Рогов рассказал, что осенью можно носить босоножки с носками или колготками. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Босоножки с колготками или носками! Если вы осмелитесь попробовать такую комбинацию на себе - то миксуйте яркие колготки с контрастными босоножками или поиграйте в монохром. В любом случае, поверьте, ваш образ не останется незамеченным", - заявил Рогов.

Стилист также рассказал, что использовал этот модный прием во время съемок осенне-зимней рекламной кампании собственного бренда одежды.