15 августа 2025

15 августа 2025 09:34

Названы показатели анализа крови, указывающие на депрессию

Анализ данных Национального обследования здоровья и питания США показал, что у людей с депрессией выше соотношение С-реактивного белка к альбумину, чем у тех, кто не страдает этим расстройством. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С-реактивный белок - это маркер воспаления, вырабатываемый печенью при инфекции или повреждении тканей. Альбумин - самый распространенный белок в плазме крови, отвечающий за поддержание баланса жидкости и транспорт веществ. Соотношение С-реактивного белка к альбумину отражает как острое воспаление, так и общее состояние организма.

В исследовании приняли участие 13 159 человек, средний возраст которых составил 49 лет, 8% из них соответствовали критериям депрессии по опроснику PHQ-9. У этой группы средние значения CAR оказались заметно выше, причем такая зависимость сохранялась даже у людей с метаболическими заболеваниями.

"Наши результаты показали, что повышенное соотношение С-реактивного белка к альбумину связано с депрессией. Однако, учитывая сложность механизмов, необходимы масштабные перспективные исследования для подтверждения этой связи", - отметили авторы.

Ученые подчеркнули, что по полученным данным пока невозможно определить, что первично - повышение CAR или развитие депрессии. Тем не менее показатель может рассматриваться как потенциальный биомаркер этого психического расстройства.


