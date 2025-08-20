20 августа 2025

20 августа 2025 11:52

Косметолог рассказала об SPF для области век и губ

Летом необходимо защищать область век и губы с помощью специальных SPF-продуктов. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог клиники IQ Plastique Виктория Жукова, передает Day.Az.

"Для защиты от ультрафиолета и появления пигментации не забывайте наносить SPF- средства на область век и губы", - предупредила эксперт.

Врач также напомнила, что необходимо ежедневно использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30. Косметолог пояснила, что средство может быть в виде флюида, крема или спрея. Жукова добавила, что обновлять продукт нужно каждые 2-3 часа при длительном пребывании на улице. 

Косметолог рассказала, что летом очищение должно быть более тщательным, но мягким.

"Используйте гели или пенки без агрессивных компонентов, чтобы не нарушить естественный барьер кожи. От агрессивного воздействия кислот, скрабов с крупными частицами стоит воздержаться. Очищайте лицо дважды в день, утром и вечером, чтобы предотвратить закупорку пор и появление воспалений", - пояснила Жукова.

Врач рекомендовала увлажнять лицо с помощью легких кремов или флюидов с гиалуроновой кислотой, которые быстро впитываются и не перегружают кожу. Жукова также посоветовала приобрести термальную воду, которая поможет сохранить ощущение свежести и уменьшит раздражение после пребывания на солнце.


