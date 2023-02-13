13 февраля 2023

13 февраля 2023 00:29

Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Основные опасности намеренного заражения ветряной оспой в беседе с "Мослентой" назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она напомнила, что вероятность передачи этого вируса от больного человеку без иммунитета составляет 90 процентов.

"Многие считают ветрянку безобидным заболеванием, которым лучше переболеть в детстве. Для того чтобы повысить шансы на заражение, родители дошкольников нередко организуют даже "ветряночные вечеринки", куда приглашают тех, кто болеет, и тех, кто еще не сталкивался с ветрянкой", - рассказала эксперт.

По ее словам, таких мероприятий стоит избегать: в некоторых случаях ветрянка протекает достаточно тяжело и сопровождается серьезными осложнениями. Поэтому ребенка лучше не подвергать риску намеренно.

Типичный симптом ветрянки - высыпания на коже и слизистых в виде пузырьков. Кроме того, пациенты ощущают ломоту в теле и слабость, могут столкнуться с повышением температуры. Человек становится заразным за пару дней до появления симптомов - не зная о том, что болен, он может распространять инфекцию, продолжила медик.

Даже после того, как симптомы болезни исчезают, а самочувствие улучшается, вирус не исчезает из организма полностью. Он сохраняется в латентном состоянии и при определенных обстоятельствах может быть реактивирован. В редких случаях пробуждение вируса приводит к повторному эпизоду ветрянки, но гораздо чаще реактивация провоцирует опоясывающий лишай, сопровождающийся появлением на теле болезненной сыпи, предостерегла Малиновская.

Ветрянкой болеют не только дети, но и взрослые, причем часто они переносят болезнь в тяжелой форме и в 30 раз чаще, чем дети, умирают от осложнений этой инфекции.

"Защитить от ветрянки может прививка, которую можно сделать как в детстве, так и во взрослом возрасте. Эффективность вакцинации оценивается в 85 процентов. Привиться можно как планово, так и в экстренном порядке. При плановой вакцинации потребуются две дозы вакцины, перерыв между введениями которых зависит от возраста пациента. Экстренная вакцинация предполагает однократную прививку, которую нужно сделать как можно раньше после предполагаемого контакта с заболевшим", - резюмировала эксперт.


Просмотров: 190

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 1 046
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 879
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 1 536
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме

Здоровье

28 января 11:00

  • 4 635
Каким должно быть питание при сахарном диабете - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

22 января 20:57

  • 1 716
Диетолог назвала продукты для выздоровления при гриппе и COVID-19

Здоровье

5 января 12:11

  • 1 338
Как уберечь ребенка от болезней в холодное время года? - отвечает минздрав

Здоровье

2 января 07:29

  • 1 391
Методы борьбы с кожными высыпаниями зимой - советы врача

Здоровье

30 декабря 2022 00:57

  • 1 769
Почему при повороте головы появляется хруст?

Здоровье

27 декабря 2022 11:18

  • 997
Специалист-эксперт минздрава Азербайджана о медицинской реабилитации

Здоровье

24 ноября 2022 11:00

  • 4 022
“MÖHTƏŞƏM CÜMƏ” fürsətləri sizi gözləyir! VİDEO (R)