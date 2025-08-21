21 августа 2025

21 августа 2025 09:19

Яд амазонского скорпиона станет основой нового препарата от рака груди

Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в яде амазонского скорпиона Brotheas amazonicus молекулу, обладающую противоопухолевой активностью в отношении клеток рака груди. Об этом сообщает São Paulo Research Foundation (SPRF), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказала координатор проекта, профессор Элиане Кандиани Арантес, идентифицированный пептид оказывает действие, сравнимое с широко применяемым химиопрепаратом паклитакселом. Молекула вызывает гибель раковых клеток, преимущественно за счет некроза - механизма, аналогичного воздействию соединений из яда других видов скорпионов.

Учёные ранее уже разработали биоклеящий материал - фибриновый герметик, сочетающий серинпротеиназу из змеиного яда и фибриноген из крови домашних животных. Герметик применяется для заживления костных и нервных повреждений и в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.

В продолжение работы команда клонировала новый фермент - серинпротеазу colinein-1 - и изучает возможность его получения с помощью гетерологичной экспрессии в дрожжах Pichia pastoris. По тому же принципу планируется экспрессировать сосудистый фактор роста CdtVEGF из гремучей змеи Crotalus durissus terrificus, чтобы улучшить эффективность герметика и расширить его промышленное производство.

Кроме того, исследователи выявили в яде скорпионов две нейротоксические молекулы с подавляющим иммунитет действием, а также пептид BamazScplp1 из Brotheas amazonicus, обладающий противоопухолевым потенциалом.

"Теперь наша цель - получить эти соединения с помощью экспрессии в микробных системах и оценить их применение в биомедицине", - подчеркнула Арантес.


