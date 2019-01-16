SHARE-BAZ: Блог Рамины Гусейновой о переезде в Японию - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с автором блога @raminki Раминой Гусейновой, которая из "страны огней" переехала на "остров самураев". За ее лайфстайлом следит более 9 тысяч фолловеров, и мы думаем эта цифра будет стремительно расти.

Рамина не считает себя блогером. "Я просто рассказываю о своей жизни в Японии, делюсь своим опытом, а также интересными фактами об этой стране", - говорит она.

Девушка переехала из Баку в Киото более 5 лет назад. Ее супруг поступил в один из ведущих университетов в мире - Университет Киото, и учился в магистратуре на факультете архитектуры и градостроительства. Рамина же как "жена декабриста" приехала за ним, бросив хорошую работу.

"Мы поженились и сразу переехали в Японию. Решили полностью изменить свою жизнь, стали независимыми от родителей и начали семейную жизнь в абсолютно незнакомой для нас среде. Спустя более 5 лет самостоятельной жизни в Японии могу сказать, что мы ни разу не пожалели об этом шаге. Но мы, конечно же, очень скучаем по родным, по любимому Баку, поэтому стараемся каждое лето приезжать на родину", - сообщила в беседе с Lady.Day.Az Рамина.

После переезда девушка некоторое время испытывала трудности, так как не знала языка. Походив в языковую школу, устроившись на работу в информационном отделе отеля, она все же чувствовала необходимость в поиске работы, куда ходила бы как на праздник.

"Я долго искала себя, искала свой путь. И вот я нашла занятие по душе и открыла маленькую студию @raminki_newborn. Теперь я - фотограф новорожденных младенцев. Я фотографию крох до 2-х недель, снимаю детей до 1 годика, а также делаю семейные фотографии. Это мой род деятельности в Японии, и даже когда я приезжаю в Баку, то тоже провожу съемки новорожденных", - сообщила девушка.

Рамина брала много мастер-классов по фотографии и до сих пор учится, потому что считает, что нет предела совершенству и надо вкладывать в себя, учиться и узнавать что-то новое в своей сфере деятельности, чтобы идти вперед.

"Съемка новорожденных - это не только красивые декорации, одежда, повязочки. Это в первую очередь безопасность, потому что мы имеем дело с новорожденными детками, и все должно быть крайне безопасно. А чтобы помочь ребенку принять нужную тебе позу, необходимо знать детскую анатомию. Процесс съемки новорожденных - один из самых сложных в сфере фотографии", - сказала она.

Молодые люди воспитывают маленького сыночка, развивают свой бизнес, вкладывая в него свои силы, энергию, деньги и сами двигаются вперед, что делает их сильнее и крепче как семью, потому что они всегда помогают друг другу, поддерживают. Рамина считает, что для молодой семьи очень важно уметь жить самостоятельно и принимать решения самим. Поэтому она очень гордится тем, что они с мужем сделали этот шаг.

Говоря о своей странице в Instagram, девушка призналась, что никак ее не продвигает, так как это не основная ее сфера деятельности. Она отметила, что, не смотря на это, у нее собралась довольно теплая аудитория, и подписчицы стали ее виртуальными подругами.

"Я очень счастлива, получаю удовольствие от каждого дня. Наверное, это и есть самое главное счастье в жизни - быть в гармонии с собой и в гармонии с окружающим миром. Именно от этого зависит и семейная жизнь и работа. Потому что, как ты относишься к себе, отражается и в окружающем мире", - заключила автор страницы @raminki.

Ф. Агаларова

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