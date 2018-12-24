SHARE-BAZ: Волшебный мир иллюстратора Джамили Алиевой - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня гостем нашей рубрики стала иллюстратор Джамиля Алиева, которая на своей странице @just_art_gallery делится невероятными работами, позволив увидеть в окружающем нас мире немного волшебства. Около 17 тысяч фолловеров следят за ее яркими модными иллюстрациями и преобразившимися фотографиями города.

Джамиле 23 года. Она окончила Университет Хазар, училась на переводчика. Рисованием девушка занималась с самого детства. Родители, заметив ее немалый интерес к рисованию, решили отдать на занятия. Научившись базовым навыкам, она осознала, что отдает предпочтение одежде, дизайну, передаче материала, стиля и т.п. на бумагу. Параллельно с обучением в университете Джамиля серьезно занималась иллюстрацией и открыла страницу в социальной сети Instagram @just_art_gallery.

"Я начала развиваться в сфере fashion-иллюстраций. С тех пор я уделяю много времени этому занятию и каждый раз учусь чему-то новому, проходя онлайн курсы, участвуя в мастер-классах и т.п.

Меня вдохновляют люди, преданные своей работе. В моем случае это люди искусства, а также фотографии. Всегда использую интересные лица и стили. Чаще всего придумываю разные образы сама", - сообщила в беседе с Lady.Day.Az девушка.

Иллюстратор не придерживается какого-то определенного стиля, создавая свои работы. Она считает это в каком-то роде своим принципом. Какой будет стиль у той или иной работы она подмечает заранее, но при этом любит импровизировать, смешивать разные техники. Не смотря на это в работах иллюстратора замечается ее личный стиль.

"Fashion-иллюстрации я посвящаю все свое свободное время. Я долго и усердно шла, и продолжаю свой путь к тому, чтобы Дома мод заметили и оценили мои работы. Zuhair Murad был первым дизайнером с мировым именем, кто оценил мою работу. Он поделился работой у себя на странице, а после периодически заходил на мою страницу. Были лайки от Рианны, комментарий от Zac Posen, Versace, репост от Marchesa Fashion, Balmain Hair Couture и от любимого модного блогера Micah Gianelli. Все еще стараюсь пополнить этот список", - поделилась успехами иллюстратор.

Еще одна работа Джамили получила большое внимание - "одетая" в Fendi Венера работы Сандро Боттичелли. И сегодня иллюстратор планирует продолжить эту серию.

Также популярность в Сети обрели фотографии Баку, где небо обрело цвета "Звездной ночи" Винсента Ван Гога.

"Конечно же, я не первая, кто делает такого рода манипуляцию с фотографией. Но я хотела показать, что нашему городу не чужды эмоции", - сказала девушка.

Говоря о покемонах, вошедших в жизнь бакинцев благодаря воображению иллюстратора, девушка сообщила, что ей всегда нравилось фотографирование, придумывать и добавлять в фотографии вымышленных персонажей. Однажды она решила заняться этим и посмотреть, что получится. И после прогулки с видеографом Руфатом Расуловым добавила на его фото Пикачу. Идея показалась Джамиле веселой, а видеограф подал ей другую, не менее интересную, идею: анимировать его и сделать мини-проект с участием Пикачу, на что девушка сразу согласилась.

Джамиля Алиева мечтает посетить Неделю моды в качестве иллюстратора, делая вживую зарисовки, сидя на первом ряду. Не уступающая этой мечта иллюстрировать одежду и моделей для журнала Vogue, также познакомиться с любимыми дизайнерами и всячески развиваться в этом плане, посвятив все свое время творчеству.

Ф. Агаларова

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