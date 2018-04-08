SHARE-BAZ: Фуд-блог Always Hungry Baku

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайф-хаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Day.Az будет каждую неделю знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть чем делиться. Очередным гостем рубрики стала фуд-блогер Лейла, которая на своей странице Always Hungry Baku рассказывает, где в Баку можно вкусно поесть. Около 19 тысяч подписчиков следит за честными постами блогера.

"Изначально, это не должен был быть блог и более того, первое время я никак не хотела признавать, что он им стал и что меня теперь именуют блогером (смеется). Идея зародилась в момент, когда я поняла, что на поиски места, куда пойти с друзьями, у нас уходило больше времени, чем на саму трапезу. Я решила создать закрытую страницу, только для своих друзей и семьи, куда выписывала бы заведения, в которые мы ходим, отмечая, что было в меню, какие были расценки, что нам понравилось, а что нет. После того, как я начала, друзья посоветовали сделать страницу доступной всем, потому что о ней начали узнавать и их знакомые, которые хотели подписаться. Так каша и заварилась", - сообщила Лейла.

У блога Always Hungry Baku есть страницы в Instagram и Facebook, но блогер больше предпочтения отдает первой соцсети, в которой и начинала создавать свои посты. Страницу в Facebook Лейла открыла по просьбам тех, кто не был активен в Instagram, но всё же хотел читать посты.

"К сожалению, в Facebook аудитория значительно меньше и, что огорчает больше всего, намного пассивней. Даже думала о том, чтоб закрыть её и оставить только Instagram, но подписчики в Fb начали писать в личные сообщения, что читают всё и не хотят закрытия, просто не любят комментировать посты и показывать активность. Странно, но факт".





Лейла не ищет места специально для постов. Порой, просто проходит мимо какого-то заведения и видит, что как минимум по "обложке" оно ей по душе и в этом случае, обязательно старается зайти и проверить, какое оно внутри, в плане всего: еды, сервиса, интерьера. Иногда она бывает очарована, иногда наоборот. Но ей также интересно мнение своих подписчиков и довольно часто она просит их подсказать, куда пойти и о каком заведении они хотели бы увидеть пост на страничке.

"Как делаются снимки, вопрос хороший и эта тема, наверное, самая "любимая" для моего мужа и всех моих близких, кто когда-либо был свидетелем того, как происходит всё за кадром для Always Hungry Baku (смеется). Я прошу всех застыть на несколько минут и не дотрагиваться до еды, пока я не сделаю нужный мне кадр. Раньше, кто-то мог забыть об этом правиле выхода в свет со мной (смеется) и портил презентацию блюда, что-то кусал, размазывал, сдвигал. Спустя 3 года все уже просто сдались и какими бы голодными не были, терпеливо ждут, пока я закончу снимать (смеется).

Все фотографии делаются на мой телефон. Считаю, что фотография, как минимум в такой соцсети, как Instagram - несёт за собой важную миссию: привлечь внимание. Я сама обожаю следить за красивыми аккаунтами, где фотографии будто вытекают одна из другой, хотя на каждой изображены абсолютно разные вещи. Если фотография сделана как попало, кому захочется задерживаться на ней? Уже не говорю о том, чтоб прочитать то, что под ней написано. Если же фото привлекло, хочется узнать, о чём оно и что за собой несёт.

В посте качественные фото и текст - это, конечно, само собой обязательно. Помимо этого, я отмечаю всегда локацию, чтобы люди могли посмотреть, где находится то или иное место, а также, отмечаю страничку заведения, если она есть, на самом фото, чтобы подписчики могли зайти туда и ознакомиться. У страницы с первого дня есть свой хештег #alwayshungrybaku. Все остальные хештеги я использую уже, основываясь на тематике поста.

Я не сторонник искусственной популяризации блогов путем какой-то рекламы или уловок или, еще хуже, ботов. Поэтому как таковых секретов у меня нет. За 3 года аудитория росла сама, своими маленькими шажочками. Да, она могла бы быть в разы больше, если бы я тратила деньги на рекламу, навязчиво подписывалась бы на всех подряд и т.п., но это абсолютно не я, а идти против себя на своей странице я не хочу. Это моя маленькая комфортная зона, где всё именно так, как мне хочется", - рассказала Лейла.

15-го июня Always Hungry Baku уже будет 3 года. Но блогер сохраняет анонимность, и не рассказывает о себе слишком много. Вы можете узнать только, что ей 26 лет, по образованию она менеджер по управлению персоналом, простыми языком - HR, но по профессии не работает. Можно представить ее неким ревизором, который пишет честные отзывы о кафе и ресторанах нашего города, но сама она чувствует себя обычным человеком, который ходит в свободное время в различные места и просто делится впечатлениями с другими, такими же обычными людьми.

"Анонимность я держу просто по той причине, что блог не обо мне. И в целом, мне так комфортней. Хотя, в Баку держать анонимность - из ряда фантастики (смеется)".

Если вы хотите знать, где в Баку можно вкусно поесть или закупиться продуктами, хотите быть в курсе гастрономических новшеств, быть сытыми и довольными, то спешите подписаться на страницу Always Hungry Baku.