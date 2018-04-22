SHARE-BAZ: Фуд-блогер Иля Мамедова

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайф-хаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Day.Az каждую неделю знакомит своих читателей с интересными блогерами, которым есть чем делиться. Очередным гостем рубрики стала фуд-блогер Иля Мамедова , которая на своей странице в Instagram делится рецептами различных блюд. Более 13 тысяч подписчиков следит за ее вкусными постами.

"Я создала блог в 2013 году в свой 18-ый день рождения. Сделала подарок себе, не подозревая о том, сколько приятных эмоций, сюрпризов, возможностей и людей он будет дарить мне не один раз в год, а каждый божий день. Помню, что посты писала небольшие, боясь распугать огромными эпопеями маленькую аудиторию, но чуть позже увидела, что люди помимо рецептов ждут также общения со мной, пускай и через предисловия.

Я не ограничиваюсь только фотографиями блюд и рецептами к ним. Я- человек разнообразный! За 5 лет социальной активности я успела поработать с журналами (NARGIS magazine, FUROR, baku-eto.az, Sevimli Bala), ведя собственные кулинарные рубрики, пробовала себя за станком в качестве повара в рамках акции "Завтраки от Или" в BISQUE cafe от BEAT Group, а также кондитера, успешно продав за 9 месяцев декретного отпуска более 200 тортов и 500 десертов. Также давала мастер-классы на фестивалях, работала в качестве фуд-стилиста и консультанта в разработке меню заведений Баку, но апогея работы в этом направлении достигла во время совместной работы с итальянской командой во время подготовки к представлению азербайджанского павильона на международной выставке Milan EXPO- 2015. Сотрудничала с разными местными и международными компаниями (BRAVO Azerbaijan Supermarket, P&G, Cafe City, и т.д) и торговыми брендами (Casino, Waitrose, Tupperware, Westgold и т.д). Но я на этом не останавливаюсь, и буду стараться представлять все более красочный, интересный и информативный контент", - сообщила Иля.

Как признается блогер, 90% подписчиков набраны органическим путем, через цыганскую почту. "Никогда не гналась за высоким показателем подписчиков. Пускай их будет мало, но зато у меня будет качественная группа поддержки! Лишь когда я пекла торты на заказ, прибегала к услугам рекламы, потому что блог временно начал нести не столько информативный, сколько коммерческий характер, мне нужно было заявлять чуть громче о продукте, который я могу продать. Но меня хватило лишь на 4-5 реклам, потому что чем больше охватывалась публикация, тем более возрастала вероятность востребованности продукта и поступало много заказов, которые я физически не могла осилить, будучи с грудным ребенком на руках.

Я постоянно общаюсь со своей аудиторией, чтобы понять чего они ждут от меня и чем я могу быть им полезна. Точка пересечения спроса и предложения и есть тот самый продукт, который делает обе стороны счастливыми, и благодаря которому обеспеченный охват сам прыгает в шляпу".

Совсем недавно Иля стала частью съемок передачи "Еда, Я Люблю Тебя: Баку", которая уже скоро выйдет в эфир на российском канале "Пятница". В ближайшем будущем она планирует организовать встречу с читателями в центре современного искусства YARAT в рамках проекта "Create yourself", чтобы дать своего рода толчок тем, кто хочет, но не решается дать волю своему таланту на просторах социальных сетей, тем, кто считает невозможным совмещение полезного с приятным и просто тем, кого нужно зарядить позитивной энергией и боевым настроем побудить к действиям.

"Мой блог давно уже перестал быть сугубо кулинарным. Это блог девушки Или, которая делится частью своей жизни - там и рецепты, и путешествия, и быт, и процесс работы, вышивания, и стихи, и просто теплые беседы по душам. Исходя из всего этого, - о рутине не может быть и речи. Если я запускаю себя, то запускается и мой блог, могу неделями его не пополнять. И наоборот, когда во мне царит весна, то и блог дает на странице новые плоды", - сказала Иля Мамедова.

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