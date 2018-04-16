SHARE-BAZ: Модный блог Caspian Vogue

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайф-хаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Day.Az каждую неделю знакомит своих читателей с интересными блогерами, которым есть чем делиться. Очередным гостем рубрики стала модный блогер Айнур Гузель, которая на своей странице Caspian Vogue демонстрирует трендовые луки, дает советы по стилю, и честно делится со своими подписчиками секретами своих идеальных образов. Около 64 тысяч фолловеров следит за ее постами в Instagram.

"Модным блогером я стала совершенно случайно. Я хотела стать стилистом, а в Азербайджане это очень сложно, потому что большинство даже не знает правильного определения этого слова, и парикмахеров упорно продолжают звать стилистами. После того, как я прошла курсы в Стамбульской академии моды, муж посоветовал мне привлечь внимание людей к моей профессии через блог, создав свой стиль и просвещая подписчиков. Людям нужно было сначала объяснить, кто такой стилист и зачем он нужен, а уже потом заняться именно подбором нарядов. Правда, когда я создавала блог 3 года назад, даже не думала, что стану такой популярной. Фэшн-блогеров тогда было очень мало, а сейчас есть много интересных и очень талантливых людей".

Когда Айнур Гузель создавала свой блог, Instagram в Азербайджане был не популярен, и секретов продвижения своей страницы она не знала. "Я рада, что являюсь одной из первых блогеров в нашей стране. Для меня тогда был очень важен контент, и сейчас я думаю, что контент в создании блога и его продвижении это самое главное. То, чем я делюсь, имеет большое значение для меня. Никогда не делюсь советами или средствами, которыми не пользуюсь сама, это закон моего блога", - сообщила А. Гузель.

Данный закон распространяется и на рекламные посты. Блогер утверждает, что если она не пользуется каким-либо продуктом, то не будет советовать его своим подписчикам даже за деньги. "Я считаю, что мой блог отличается качеством, и портить это качество не буду ни за какие деньги", - сказала она.

"Мои подписчики очень доверяют мне и это благодаря тому, что мне не важна была материальная сторона блога и я честно относилась к своим подписчикам. Тем, кто занимается блогингом я бы посоветовала делиться только искренними отзывами. Я вижу много страничек с большим числом подписчиков и меня огорчает вкус массы. Если сравнивать себя с другими блогерами, учитывая мой контент, то у меня мало подписчиков".

В данный момент блогер хочет сделать свою страницу глобальной - для этого она пишет посты на английском языке.

Тем, кто тоже ведет блог и хочет увеличить число своих подписчиков Айнур Гузель советует применять честные тактики, избегать ботов и проплачивать свои публикации.

"Я очень люблю своих подписчиков, они мне очень дороги, поэтому я всегда честна с ними. Главный секрет популярности - быть честным, быть самим собой", - заключила автор блога Caspian Vogue.

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