SHARE-BAZ: Insta-журнал о моде Парваны Мамедзаде - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть чем делиться. Очередным гостем рубрики стала блогер Парвана Мамедзаде, которая на своей странице Parvana's Trendbook рассказывает о модных трендах, демонстрирует повседневные луки, анализирует модные показы.

Более 28 тысяч фолловеров следит за ее Insta-журналом.

"Каждый день я читаю глянец. Это единственная рутина, которую я не меняла годами"

Свои подростковые годы Парвана провела в Москве и там же состоялось ее "серьезное" знакомство с журналами Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan и др.

"Каждый день я читаю глянец. Это единственная рутина, которую я не меняла годами. Я рада, что в то время Интернет был не так доступен. Затем я подписалась на многие журналы, и, конечно же, Vogue был первым в списке. Спустя годы я поняла, что сама могу анализировать тенденции моды. Я начала писать небольшие статьи на многих форумах и веб-сайтах Турции и Азербайджана", - рассказала Day.Az блогер.

"Хочу доносить до подписчиков новости о моде на родном языке"

Страницу в социальной сети Instagram Парвана открыла несколько лет назад. В то время было мало фешн-блогов, а азербайджанский контент был вообще не популярен. Девушка поставила себе цель - донести до подписчиков новости о моде на родном языке, при том с интересной стороны, "потому что не каждый может позволить себе приобретение иностранных журналов, и очень часто информация на родном языке просто не доступна".

Парвана также создала свой сайт, но поскольку доступ к Instagram быстрее и удобней, она была более активна именно в этой соцсети. Единственным ее страхом было то, что люди не будут читать длинные посты, но все оказалось иначе. Блогер не ставила себе целью привлечь огромное число подписчиков на свою страницу, но в данный момент их уже более 28 000.

"Мечтаю увидеть свои статьи на страницах всемирно известных журналов"

"Учитывая, что мой Insta-журнал основан на тенденциях моды, создавать посты, которые заинтересуют подписчиков, совсем нелегко. Что я делаю? Наблюдаю за показами мод, анализирую старые и новые коллекции, выбираю основные тенденции, изучаю главные идеи дизайнеров, получаю высококачественные фотографии, а затем публикую посты. И самое главное - все это нужно сделать очень быстро.

Анализ новой коллекции, прогноз на следующий сезон необходимо дать сегодня, а лучше даже вчера. Задержка неприемлема! Самая важная часть моих постов - это поток информации. Читая мои посты, читатели получают информацию не только о моде, но и о культуре, искусстве, политике и истории", - отметила Парвана.

Блогер признается, что очень хочет, чтобы чтение журналов и газет снова стало "модным", и мечтает увидеть свои статьи в одном из всемирно известных журналов.

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