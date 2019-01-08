SHARE-BAZ: Персонажи фильмов на бакинских улицах в блоге Бахаддина Маммедли - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня гостем нашей рубрики стал молодой графический Бахаддин Маммедли, который интересными работами привлек внимание к своей странице в Instagram. Его коллажи, на которых герои зарубежных фильмов оказываются на бакинских улицах, полюбились пользователям соцсети и быстро распространились.

Бахаддин окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, но профессия инженера его не привлекала, и он продолжил искать себя в жизни.

Фотографировать он начал в 2012 году, а уже в 2014 приобрел аналоговую камеру. Это дело ему всегда казалось интересным и вдохновляющим.

Как сообщил в беседе с Lady.Day.Az Бахаддин его больше привлекает пленочная фотография. Эта любовь побудила его с другом открыть страницу @zenitazerbaijan, где они делились как своими так и работами других фотографов. Этой странице, кстати, уже более 4 лет, но она и сегодня продолжает быть популярной среди фотографов.

"Фотография - мое хобби. Я несколько лет просто фотографировал, а почти 2 года назад решил заняться фотошопом. Учился азам фотошопа самостоятельно. Я всегда любил искусство, и в своих работах хотел проявить свой творческий потенциал. Графическому дизайну я тоже учился самостоятельно. Начал делать коллажи и фотоманипуляции", - сказал нашему сайту Бахаддин.

Создавая первый коллаж с героями из отечественного фильма "Gün Keçdi" он еще не думал о том, что продолжит работать на эту тему. Но, увидев реакцию друзей, подписчиков, стал создавать и другие работы. Следом за "Gün Keçdi" трансформации предались и кадры из фильма "Təhminə". Потом Бахаддин начал создавать коллажи с героями из зарубежных фильмов.

Молодой фотограф и графический дизайнер планирует получить профессиональное образование в этой сфере и стать настоящим профи в деле, которое любит.

Ф. Агаларова

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