SHARE-BAZ: Самая известная француженка в Instagram - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня в нашей рубрике мы расскажем о самой знаменитой француженке в Instagram, фотографии которой никого не оставляют равнодушными. Молодая актриса и модель Тэйлор Лашей, которая словно из 1960-х годов демонстрирует стиль старого французского кино со слегка смазанными кадрами или акцентами, которые создает пленочный фотоаппарат. Более 550 тысяч фолловеров следят за ее яркими модными иллюстрациями и преобразившимися фотографиями города.

Фотографии Тейлор распространяются во всех соцсетях, и многие, увидев девушку, задаются вопросом: кто эта француженка?

В девушке, родившейся в Техасе, смешалось две крови - французская и колумбийская. Как результат - уникальная внешность сделала из девушки инфлюэнсера нового времени. Основной род занятий Тейлор - блоггинг, а помимо этого она пробует себя в качестве актрисы и it-girl.

Аккаунт Тейлор насыщен теплыми оттенками. Сейчас девушка проживает на два города - Париж и Нью-Йорк, но эталонному французскому стилю не изменяет и то и дело позирует в беретах с небрежной укладкой и нарядах в стиле YSL 70-х - настоящий Instagram-гид по французскому шику.

В своих интервью Тейлор отмечает, что ее стиль часто отличается от привычных канонов. Смысл красоты она видит в самовыражении, а еще считает, что главное - быть честным по отношению к себе. А вот по поводу своей прически всегда отвечает, что не пользуется специальными средствами для укладки и именно поэтому выглядит очень естественно.

Тэйлор Лашей ведет классный аккаунт в инстаграме. Она выкладывает свои фотографии, от которых веет эротикой и 60-ми годами. Многие отмечают, что если бы она родилась тогда, то точно бы снималась у Жана-Люка Годара и была его музой.

Ф. Агаларова

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