Каким мог бы быть Баку? - Стрит-арт в Instagram Физули Алиева - SHARE-BAZ

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с молодым художником Физули Алиевым, который на своей странице @fizzochi делится интересными работами.

Наше внимание привлекли его стрит-арт фотографии, которые кажутся реальными. Но на самом деле все они (ну почти все) лишь идеи, невоплощенные в реальность.

Искусством Физули увлекся лет 5 назад, будучи в Санкт-Петербурге. Среда была благоприятная для этого, говорит он. Молодой человек признался, что у него много друзей-художников, которые и повлияли на него и его будущее.

Физули работает в стилях стрит-арт и каллиграффити.

"Стрит-арт мне нравится тем, что это бесконечное уличное искусство без ограничений, оно дает чувство свободы. Стрит-арт никогда не бывает простым. В его глубине всегда есть что-то, некий месседж, который, может даже, не виден изначально. В стрит-арте я предпочитаю использовать бумагу. Не хочу рисовать на стенах без разрешения", - сообщил молодой художник в беседе с Lady.Day.Az.

Физули отметил, что в Баку есть много мест, где хорошо смотрелся бы стрит-арт.

Говоря о каллиграффити, он отметил, что это смесь граффити и каллиграфии.

"Это красота букв. Мне нравится этот стиль, потому что я могу написать свою мысль, и она предстанет передо мной в виде арта", - сказал наш собеседник.

Художник на бакинских улицах создавал мало работ. "Одинокий лебедь", некогда украшавший стену на улице, где когда-то жил Физули, стал результатом оборвавшихся отношений, так как лебедь символизирует верность, ведь эта птица, как известно, остается одинокой, если их половинка умирает или пропадает.

Также Физули является автором работы, на которой легендарный исполнитель Муслим Магомаев показывает знак "peace".

Своими многочисленными идеями Физули делится на своей странице в Instagram.

Ф. Агаларова

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