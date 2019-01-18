SHARE-BAZ: Великолепный Азербайджан в Instagram Вахида Гасанова - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с Вахидом Гасановым, который на своей странице @vahidhasano делится фотографиями и короткими видео, снятыми во время путешествий по Азербайджану. За его яркими работами следит более 52 тысяч фолловеров.

Вахид с детства увлекался рисованием и уже в 7 классе принимал участие в конкурсах. И чем бы он ни занимался в жизни, он всегда находил время для рисования. У него даже проходила персональная выставка в Баку.

Во время обучения в университете он продал несколько своих картин и купил камеру, чтобы сфотографировать свои работы. Параллельно с этим он всегда путешествовал. Позже Вахид понял, что его путь был неправильным, и он должен остановить его и следовать своим желаниям.

"Когда я путешествовал по стране, я заметил, что у нас очень красивая природа, но никто ее не показывает. И вот я начал снимать природу. Купив дрон, я начал снимать и видеоклипы, потому что всегда мечтал стать режиссером и создавать прекрасные вещи", - сообщил в беседе c Lady.Day.Az фотограф и путешественник.

После пристрастия к фотографии живопись ушла на второй план, а университет - на третий. Он остановил свое обучение и посвятил себя фотографии.

На своей странице в Instagram, которую Вахид открыл достаточно давно, он первое время делился своими рисунками, но потом перешел на съемку природы, и теперь увидеть его работы можно только прокрутив ленту.

Вахид отметил, что не делал ничего особенного для привлечении подписчиков, он просто занимался своим любимым делом.

Нажмите на видео для просмотра:



Ф. Агаларова

Предыдущие материалы в рубрике:

SHARE-BAZ: БЬЮТИ-БЛОГЕР ЛАЛА АХМЕДОВА

SHARE-BAZ: ФУД-БЛОГ ALWAYS HUNGRY BAKU

SHARE-BAZ: МОДНЫЙ БЛОГ CASPIAN VOGUE

SHARE-BAZ: ФУД-БЛОГЕР ИЛЯ МАМЕДОВА

SHARE-BAZ: INSTA-ЖУРНАЛ О МОДЕ ПАРВАНЫ МАМЕДЗАДЕ

SHARE-BAZ: ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГЕР-ПУТЕШЕСТВЕННИК КАСЁ ГАСАНОВ

SHARE-BAZ: ДИСНЕЕВСКИЕ ГЕРОИ В БЛОГЕ ИЛЛЮСТРАТОРА ГЮНЕЛЬ ГУСЕЙНОВОЙ

SHARE-BAZ: САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ БЛОНДИНКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ

SHARE-BAZ: СТИЛЬ ЖИЗНИ МАТЕРИ, ЖЕНЫ, ДОМОХОЗЯЙКИ ВЮСАЛИ АЛИЕВОЙ

SHARE-BAZ: НЕВЕРОЯТНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В ФОТОГРАФИЯХ РУСТАМА МАГЕРРАМОВА

SHARE-BAZ: УЮТНЫЙ МИР МОДНОГО БЛОГЕРА ТУРАН ГАРАЕВОЙ

SHARE-BAZ: ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИЛЛЮСТРАТОРА ДЖАМИЛИ АЛИЕВОЙ

SHARE-BAZ: САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ФРАНЦУЖЕНКА В INSTAGRAM

SHARE-BAZ: ПЕРСОНАЖИ ФИЛЬМОВ НА БАКИНСКИХ УЛИЦАХ В БЛОГЕ БАХАДДИНА МАММЕДЛИ

SHARE-BAZ: БЛОГ ТЕТИ МОТИ О КРАСОТЕ И ИДЕАЛЬНОМ ТЕЛЕ

SHARE-BAZ: БЛОГ РАМИНЫ ГУСЕЙНОВОЙ О ПЕРЕЕЗДЕ В ЯПОНИЮ

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook