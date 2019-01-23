SHARE-BAZ: "Страница продуктивности" в Instagram

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с Варей Веденеевой, которая на своей странице @365done.ru делится готовыми календарями, планерами и чеклистами для разных целей: от воспитания в себе новой привычки до организации вечеринки. За постами "страницы продуктивности" следит более 87 тысяч фолловеров.

Сегодня Варя Веденеева не только основатель и идеолог 365done.ru, но и автор ежедневников, помогающих наблюдать за собой и своими привычками, а также предприниматель, CEO & основатель Periodica.press. Кроме этого она ведет микроблог @varyavedeneeva, где пишет о том, что ее волнует.

"Проект #365done вырос из моего стремления к порядку. Наверное, как и все люди, я ставила себе большие цели 1 января или с понедельника, и меня хватало на несколько недель. После многих провальных попыток что-то изменить в своей жизни у меня стали опускаться руки и пропала вера в себя. Тогда я сделала самую простую таблицу в экселе с самыми простыми задачами, вроде полива цветов, замены полотенец и других простых бытовых действий. Спустя несколько месяцев я расширила эту таблицу и снова ощутила прилив сил и веру в себя", - пишет Варя о своем проекте.

Тогда она попросила дизайнера сделать первые чеклисты на 30, 100 и 365 дней для слежения за привычками и дала на них ссылку в своей колонке. Вдохновившись многочисленными комментариями благодарности от незнакомых людей и прочитанной тогда книгой "Бизнес с нуля" Эрика Риса, Варя решила сделать отдельный сайт и выложить туда чеклисты.

"1 сентября 2016 года все было готово. С моей идеей меня поддержал друг и коллега, а так же супер-разработчик Дима Алексеев, это он обновляет сайт каждый месяц. Про нас писали в СМИ и блогах. Незнакомые люди начали присылать идеи для новых чеклистов. Каждый месяц я придумываю и добавляю на сайт новые чеклисты и планеры, пишу о них в рассылке", - говорит девушка.

Получив много разных идей для чеклистов, в сентябре 2017 года Варя запустила конструктор, где каждый может сделать свой чеклист, трекер, памятку бесплатно. Интересные чеклисты от пользователей с их согласия добавляются на сайт.

Этот проект вырос в огромное сообщество, за время существования скачано более миллиона чеклистов. Это как население небольшой страны, состоящее из тех, кто хочет меняться.

"Я верю в перемены. И я верю в то, что мы и только мы сами можем менять свою жизнь. Мне самой предстоит еще много работать над собой, об этом я стараюсь писать открыто и честно в своем личном блоге", - признается Варя Веденеева.

Все чеклисты можно скачать бесплатно на 365done.ru и сделать свою жизнь проще и лучше.

Ф. Агаларова

Предыдущие материалы в рубрике:

SHARE-BAZ: БЬЮТИ-БЛОГЕР ЛАЛА АХМЕДОВА

SHARE-BAZ: ФУД-БЛОГ ALWAYS HUNGRY BAKU

SHARE-BAZ: МОДНЫЙ БЛОГ CASPIAN VOGUE

SHARE-BAZ: ФУД-БЛОГЕР ИЛЯ МАМЕДОВА

SHARE-BAZ: INSTA-ЖУРНАЛ О МОДЕ ПАРВАНЫ МАМЕДЗАДЕ

SHARE-BAZ: ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГЕР-ПУТЕШЕСТВЕННИК КАСЁ ГАСАНОВ

SHARE-BAZ: ДИСНЕЕВСКИЕ ГЕРОИ В БЛОГЕ ИЛЛЮСТРАТОРА ГЮНЕЛЬ ГУСЕЙНОВОЙ

SHARE-BAZ: САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ БЛОНДИНКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ

SHARE-BAZ: СТИЛЬ ЖИЗНИ МАТЕРИ, ЖЕНЫ, ДОМОХОЗЯЙКИ ВЮСАЛИ АЛИЕВОЙ

SHARE-BAZ: НЕВЕРОЯТНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В ФОТОГРАФИЯХ РУСТАМА МАГЕРРАМОВА

SHARE-BAZ: УЮТНЫЙ МИР МОДНОГО БЛОГЕРА ТУРАН ГАРАЕВОЙ

SHARE-BAZ: ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИЛЛЮСТРАТОРА ДЖАМИЛИ АЛИЕВОЙ

SHARE-BAZ: САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ФРАНЦУЖЕНКА В INSTAGRAM

SHARE-BAZ: ПЕРСОНАЖИ ФИЛЬМОВ НА БАКИНСКИХ УЛИЦАХ В БЛОГЕ БАХАДДИНА МАММЕДЛИ

SHARE-BAZ: БЛОГ ТЕТИ МОТИ О КРАСОТЕ И ИДЕАЛЬНОМ ТЕЛЕ

SHARE-BAZ: БЛОГ РАМИНЫ ГУСЕЙНОВОЙ О ПЕРЕЕЗДЕ В ЯПОНИЮ

SHARE-BAZ: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В INSTAGRAM ВАХИДА ГАСАНОВА

SHARE-BAZ - КАКИМ МОГ БЫ БЫТЬ БАКУ? - СТРИТ-АРТ В INSTAGRAM ФИЗУЛИ АЛИЕВА

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook