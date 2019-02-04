SHARE-BAZ: Первая бразильянка с миллионом подписчиков в Instagram

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с одной из самых известных бьюти-блогеров Камилой Коэльо, которая на своей странице @camilacoelho делится секретами макияжа и модными образами. За ее информативными и яркими постами следит более 7 600 000 фолловеров.

Камила Коэльо - красивая и очень талантливая девушка, родом из Минас-Жерайс (Бразилия). На данный момент 30-летняя блогер проживает в Бостоне, Массачусетс (США).

Камила ведет свой блог о стиле и моде и канал на Youtube, с помощью которого делится видеоуроками макияжа.

В 18 лет, после окончания старшей школы, Камила начала жить самостоятельно. До того как стать блогером, Камила была визажистом. Сейчас единственная ее работа - это ее блог и канал на Youtube.

В то время как многие другие блоггеры достигают известности благодаря стремлению к лучшему образу жизни, успех Камилы обеспечило ее взаимодействие с аудиторией. Видеоролики - большинство из которых являются уроками по мейкапу знаменитостей - сняты в ее доме в Бостоне, в чем ей помогает муж.

Камила остается верной своим корням, когда дело доходит до ее модного стиля. Она - фанат экстравагантных принтов и ассиметричного кроя.

IT-герл покорила самые каменные сердца. Она была первой бразильянкой, которая достигла 1 миллиона подписчиков в Instagram. В 2013 году Камила появилась на обложке Glamour Brazil. А в сентябре 2015 года Vogue Brazil пригласил девушку в первые ряды на шоу высокой моды Dior.

Бразильянка с ростом 160 см мотивирует девушек со всего мира быть уверенными в себе и своей внешности.

Камила сотрудничает с известными Домами моды, появляется на ковровых дорожках важных церемоний и не редко блистает в стрит-стайл хрониках модных журналов и появляется на обложках глянца.

Ф. Агаларова

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