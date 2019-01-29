SHARE-BAZ: Мотивационный блог о похудении Марины Коуп - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с диетологом Мариной Коуп, которая на своей странице @marina_koup продвигает здоровый образ жизни. За ее информативными и мотивационными постами следит более 15 тысяч фолловеров.

"Сколько себя помню, я всегда интересовалась здоровым образом жизни. Наверное, это любовь с детства", - сообщила в беседе с Lady.Day.Az Марина, которая более 12 лет назад, устроившись работать тренером, сразу же начала вести частные консультации по похудению, как личный фитнес-инструктор.

Идея делиться с людьми знаниями через соцсети пришла ей не более 3 лет назад.

"Когда я начинала свой путь к диетологии, я уже несколько лет училась в ВУЗе, изучая в белом халате с пробирками все продукты питания, их влияние на наш организм, и биохимию нашего тела. Все эти годы я тренировалась сама и помогала сбросить вес другим", - сказала Марина.

Примерно 4 года назад Коуп переехала в Баку. Первый год жизни в столице Азербайджана она работала в сфере строительства, а потом возникла потребность открыть что-то свое, и начать работать для себя, для души. Так появились ее странички в социальных сетях, а также собственные сайт и блог, где Марина начала делиться рецептами, и правилами здорового питания.

"Помню, как через пару недель после открытия странички в Facebook, я опубликовала видео-рецепт, как я готовлю азербайджанский национальный плов с тыквой, и тут же посыпались комментарии с советами, как сделать блюдо еще вкуснее, что стоит попробовать, какие специи лучше использовать и как они переводятся, - каждый старался помочь, как может! Тогда я впервые столкнулась с открытой душой и гостеприимством азербайджанцев, ведь мне помогали совершенно незнакомые мне люди", - отметила Марина.

Сейчас девушка продолжает заниматься любимым делом, создала свой авторский курс по снижению веса с ежедневной психологической поддержкой, и называет себя "диетологом, который против диет", ведь основные её методы - это стройность и здоровье без голода и стрессов.

"Правильное питание должно быть омолаживающим организм, очищающим, приносящим энергию и красоту, а не отбирающим силы! Именно это я и стараюсь объяснить, и именно это мы применяем на практике. Кроме того, мой курс включает в себя и коучинг - это возможность развить себя, проработать психологические проблемы в том числе", - сообщила диетолог.

Говоря о своих подписчиках, Марина призналась, что фолловеры и виртуальные друзья собрались достаточно быстро. К кому-то она сама напрашивалась в друзья и начинала общаться, но в основном люди советовали её страницу друг другу, и продолжают советовать, - это для Марии показатель высокого доверия, которое она очень ценит.

"За очень короткое время страничка обрела популярность, и я несказанно рада, что люди интересуются своим здоровьем. Самое приятное в моей работе - это то, что я действительно помогаю людям справиться с их проблемами, когда надежды уже потеряны".

Марина Коуп является автором марафона по похудению, и признается, что марафоны были бы невозможны без соцсетей, ведь она проводит их полностью в формате онлайн.

"Для меня важно, чтобы люди имели возможность заниматься собой и своим здоровьем без отрыва от домашних дел, в удобное для них время, ведь важно не просто просидеть на диете и закончить ее, а сделать правильное питание частью своей собственной жизни. Каждый из нас уникален, и к каждому нужен свой подход. Сейчас на моих курсах участники из более чем 25 стран, и курсы проходят на 5 различных языках: русском, английском, азербайджанском, итальянском, и французском. Совсем недавно границы расширились до Филиппин и Куала-Лумпура, так что у нас новое пополнение в списке стран-участниц", - поделилась успехами диетолог.

Марина отметила, что блог действительно открыл для нее новые горизонты, и стер границы стран земного шара.

"Мне всегда есть что рассказать, чем поделиться с подписчиками, и я с удовольствием отвечаю на все интересующие вопросы. Я чувствую в этом свое призвание - помогать людям хорошим отношением, верой в них, делиться опытом и заряжать мотивацией тех, кто уже опустил руки".

Начинающим блогерам Марина посоветовала не стараться сразу монетизировать блог.

"Если вы ведете блог ради прибыли, то ничего не получится. Всегда будут моменты взлетов и падений, и кроме того, люди чувствуют то, что у вас внутри. В первую очередь, делайте это для себя, - исходя из внутреннего желания поделиться с окружающими, делайте так, чтобы вам самим это нравилось. И тогда, сами не заметите, как блог обретет популярность и станет нужным. Конечно, я постоянно посещаю различные мастер-классы и PR-интенсивы, чтобы улучшить качество своего контента, изучаю новые методы продвижения... Но это далеко не на первом месте для меня.

И, конечно же, ничего не получится без поддержки людей-единомышленников. На данный момент мой проект - это не я одна, это целая команда профессионалов, и почти все они есть на моем сайте, - это люди, которые дышат одной целью: помогать другим. Это и врачи, и психологи, и фитнес-тренера, йога-инструкторы, коучи, и бьюти-консультанты, арт-терапевты - всем им я благодарна за то, что делятся опытом, и ведут людей к целям", - заключила Марина Коуп.

Ф. Агаларова

Предыдущие материалы в рубрике:

SHARE-BAZ: БЬЮТИ-БЛОГЕР ЛАЛА АХМЕДОВА

SHARE-BAZ: ФУД-БЛОГ ALWAYS HUNGRY BAKU

SHARE-BAZ: МОДНЫЙ БЛОГ CASPIAN VOGUE

SHARE-BAZ: ФУД-БЛОГЕР ИЛЯ МАМЕДОВА

SHARE-BAZ: INSTA-ЖУРНАЛ О МОДЕ ПАРВАНЫ МАМЕДЗАДЕ

SHARE-BAZ: ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГЕР-ПУТЕШЕСТВЕННИК КАСЁ ГАСАНОВ

SHARE-BAZ: ДИСНЕЕВСКИЕ ГЕРОИ В БЛОГЕ ИЛЛЮСТРАТОРА ГЮНЕЛЬ ГУСЕЙНОВОЙ

SHARE-BAZ: САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ БЛОНДИНКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ

SHARE-BAZ: СТИЛЬ ЖИЗНИ МАТЕРИ, ЖЕНЫ, ДОМОХОЗЯЙКИ ВЮСАЛИ АЛИЕВОЙ

SHARE-BAZ: НЕВЕРОЯТНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В ФОТОГРАФИЯХ РУСТАМА МАГЕРРАМОВА

SHARE-BAZ: УЮТНЫЙ МИР МОДНОГО БЛОГЕРА ТУРАН ГАРАЕВОЙ

SHARE-BAZ: ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИЛЛЮСТРАТОРА ДЖАМИЛИ АЛИЕВОЙ

SHARE-BAZ: САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ФРАНЦУЖЕНКА В INSTAGRAM

SHARE-BAZ: ПЕРСОНАЖИ ФИЛЬМОВ НА БАКИНСКИХ УЛИЦАХ В БЛОГЕ БАХАДДИНА МАММЕДЛИ

SHARE-BAZ: БЛОГ ТЕТИ МОТИ О КРАСОТЕ И ИДЕАЛЬНОМ ТЕЛЕ

SHARE-BAZ: БЛОГ РАМИНЫ ГУСЕЙНОВОЙ О ПЕРЕЕЗДЕ В ЯПОНИЮ

SHARE-BAZ: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН В INSTAGRAM ВАХИДА ГАСАНОВА

SHARE-BAZ - КАКИМ МОГ БЫ БЫТЬ БАКУ? - СТРИТ-АРТ В INSTAGRAM ФИЗУЛИ АЛИЕВА

SHARE-BAZ: "СТРАНИЦА ПРОДУКТИВНОСТИ" В INSTAGRAM

SHARE-BAZ: ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В БЛОГЕ ПОЛИНЫ КИЦЕНКО

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook