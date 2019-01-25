SHARE-BAZ: Здоровый образ жизни в блоге Полины Киценко - ФОТО

Сегодня ни у кого не появляется сомнений относительно господства Instagram в среде ресурсов обмена графическими изображениями и триумфа в качестве социальной сети.

Здесь люди делятся рецептами вкусной еды, оставляют отзывы на книги, рассказывают о любимых фильмах или делятся полезными лайфхаками в сфере спорта, моды, красоты, психологии, карьеры и т.д.

Lady.Day.Az продолжает знакомить своих читателей с интересными блогерами, которым есть что рассказать. Сегодня мы познакомим вас с Полиной Киценко, которая на своей странице @polinakitsenko продвигает здоровый образ жизни. За ее постами следит более 541 тысячи фолловеров.

Российская бизнес-леди Полина Киценко известна прежде всего как владелица сети модных магазинов Podium. Можно сказать, что женщина стояла у истоков фешн-индустрии современной России. Публичную персону часто можно встретить на светских мероприятиях в компании знаменитостей. Но в последние годы она стала известна как пропагандист здорового образа жизни.





Фитнес стал увлечением девушки еще во время учебы на юридическом, и благодаря спорту Полина встретила будущего мужа Эдуарда Киценко. Пара познакомилась в зале спортивного клуба, который оба посещали.

Эдуард оказался бизнесменом, уже тогда мужчина владел компанией Podium. Вдохновившись примером мужа, Полина в 1994 году открыла первый в своей биографии магазин одежды, который назвала аналогично - "Подиум".

Важная часть жизни Полины - здоровье и все, что с ним связано. Она - мать двоих детей и своей отличной физической формой вдохновляет многих на занятия спортом. Киценко - обладательница модельного роста 181 см, а вес женщины не превышает отметку в 60 кг.

ЗОЖ для Полины - основа мировоззрения. Женщина продолжает вести модный бизнес, но вне этой сферы ее жизнь связана со спортом и здоровым питанием. Главная страсть Полины - бег. Женщина участвует в марафонах разных городов и стран.

А в прошлом году Киценко запустила новые проекты - собственную спортивную студию и туристическую фитнес-программу, в которой можно параллельно с тренировками посетить различные страны. Сама Полина такой туризм с юмором называет спортивным краеведением.

Ф. Агаларова

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