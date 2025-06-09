9 июня 2025

9 июня 2025 14:12

Ученые совершили прорыв в создании универсального лекарства от гриппа

Американские ученые из Пенсильванского университета раскрыла уникальный механизм репликации вируса гриппа, который может стать мишенью для препаратов широкого спектра действия. Исследование опубликовано в научном журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С помощью криоэлектронной микроскопии ученые впервые визуализировали структуру рибонуклеопротеинового комплекса вируса гриппа. Оказалось, что нуклеопротеин (NP) образует динамичную двойную спираль, которая "скользит" при синтезе РНК. Этот механизм помогает вирусу избегать иммунного ответа и эффективно размножаться.

Исследователи проанализировали 30 млн соединений и обнаружили три потенциальных препарата, способных блокировать критический участок взаимодействия NP и полимеразы. Два из них показали противовирусную активность против штамма H1N1 без токсичности для клеток.

"В отличие от современных лекарств, нацеленных на быстро мутирующие поверхностные белки, наш подход атакует консервативный механизм репликации. Это открывает путь к созданию универсального средства против всех типов гриппа", - объяснили авторы работы.

Ежегодно грипп уносит до 650 тысяч жизней, а существующие вакцины требуют ежесезонной корректировки. Новое исследование предлагает стратегию для долгосрочной защиты, которая может изменить подход к лечению инфекции.


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