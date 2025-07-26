26 июля 2025

26 июля 2025 10:02

Найден способ остановить развитие рака яичников

Ученые из Чикагского университета предложили нестандартную стратегию лечения рака яичников, которая задействует не сами опухоли, а окружающие их фибробласты - клетки соединительной ткани.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Рак яичников высокой степени злокачественности является самой распространенной и трудно поддающейся лечению формой заболевания. Он часто диагностируется на поздних стадиях и нередко рецидивирует после стандартной терапии, становясь устойчивым к лечению.

Одним из факторов устойчивости являются так называемые рак-ассоциированные фибробласты (CAF), которые не только обеспечивают опухоли структурную поддержку, но и подавляют иммунный ответ.

Ученые выяснили, что ключевую роль в этом процессе играет фермент NNMT, изменяющий поведение фибробластов. Под его действием те начинают выделять вещества, которые "перепрограммируют" иммунные клетки, заставляя их подавлять активность иммунной системы.

Чтобы устранить этот фактор, команда исследователей разработала мощный ингибитор NNMT и протестировала его на животных моделях. Результаты оказались многообещающими: препарат снижал опухолевую нагрузку и восстанавливал иммунную активность у животных. Более того, в сочетании с ингибиторами контрольных точек - популярным методом иммунотерапии - он практически полностью блокировал рост опухоли.

Авторы работы предполагают, что разработанный ими подход открывает новое направление в онкотерапии: вместо того чтобы атаковать саму опухоль, можно воздействовать на ее окружение, тем самым повышая эффективность уже существующих методов лечения. 


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