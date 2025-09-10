10 сентября 2025

10 сентября 2025 16:49

Выявлена неожиданная польза популярной диеты

Кетодиета может помочь справиться с депрессией: новое исследование Университета штата Огайо показало, что у студентов, придерживавшихся строгого низкоуглеводного рациона в течение 10 недель, симптомы депрессии снизились почти на 70 процентов. Работа опубликована в Translational Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 16 студентов с диагностированным депрессивным расстройством, которые уже получали медикаментозное или психотерапевтическое лечение. После перехода на кетодиету у них улучшились показатели психического здоровья, повысилось общее самочувствие почти втрое, а когнитивные тесты продемонстрировали заметный прогресс в памяти, внимании и скорости обработки информации.

Интересно, что положительный эффект наблюдался независимо от снижения веса: хотя большинство участников похудели в среднем на 5 килограммов, именно изменения в рационе оказались связаны с облегчением симптомов.

Авторы отмечают, что, несмотря на малый масштаб эксперимента и отсутствие контрольной группы, результаты можно рассматривать как важный шаг к изучению диеты в качестве вспомогательной терапии при депрессии. Теперь ученые планируют более масштабные клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность и безопасность подхода.


