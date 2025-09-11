11 сентября 2025

11 сентября 2025 09:12

Найдена причина развития тяжелой формы эпилепсии

Европейские и чилийские биологи обнаружили редкие мутации в белке SLC13A5, которые вызывают тяжелые формы эпилептической энцефалопатии. Это редкое неврологическое заболевание, сопровождающегося серьезными когнитивными и двигательными нарушениями. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда провела масштабные вычисления и эксперименты, чтобы оценить влияние тысяч точечных мутаций на структуру и функцию белка SLC13A5. Этот белок необходим для переноса молекул лимонной кислоты - важного компонента процесса обмена веществ в клетках.

"Мы разработали метод, который позволяет предсказывать опасные мутации и понимать, как именно они нарушают работу белков. Это особенно важно для редких генетических заболеваний, механизм которых часто остается неясным", - пояснил профессор Эвандро Феррада, один из авторов исследования.

Алгоритм, получивший название "глубинное мутационное сканирование", был протестирован на более чем 10 тысячах возможных изменений в структуре белка SLC13A5. Из них 38 вызвали серьезные сбои в работе белка, а 12 были связаны с особо тяжелыми формами эпилептической энцефалопатии.

Для верификации результатов ученые использовали клеточные модели. Также в работе использовались данные участников с эпилепсией, предоставленные британским генетическим банком UK Biobank. Исследование подтвердило эффективность нового подхода в выявлении редких, но критически важных мутаций. По словам ученых, в будущем алгоритм может стать основным инструментом диагностики и лечения генетических заболеваний.


