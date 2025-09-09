Косметолог заявила, что избыток солнца провоцирует отеки

Долгое пребывание на солнце приводит к сбою лимфатической системы, вследствие чего возникают отеки, особенно в области лица и лодыжек. Об этом "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова, передает Day.Az.

"Под воздействием тепла и ультрафиолета клапаны сосудов повреждаются, и жидкость начинает застаиваться. Также солнечные лучи сгущают межклеточную жидкость, делая ее вязкой. Вкупе это негативно влияет на организм", - заявила врач.

Амосова пояснила, что УФ-лучи создают в клетках миллионы свободных радикалов, в ответ на что клетки выделяют вещества, вызывающие воспаление - отсюда краснота и боль. Она отметила, что при замедленном лимфатическом оттоке в тканях накапливаются продукты распада, что может усилить отечность и продлить восстановление.

Для предотвращения отеков косметолог рекомендовала избегать длительного нахождения на солнце, особенно в пик его активности. Если же ожог уже получен, врач посоветовала в течение двух-трех дней наносить на поврежденные участки пантенол, далее применять средства с антиоксидантами - витаминами С и Е, а также гиалуроновой и феруловой кислотой, алоэ и церамидами.

"Витамин С нейтрализует опасные свободные радикалы и восстанавливает, витамин Е защищает липидные слои клеточных мембран. Феруловая кислота стабилизирует витамины С и Е, блокирует активацию ключевого медиатора воспаления. Экстракт зеленого чая уменьшает воспаление, защищает ДНК фибробластов от УФ-повреждений. Ресвератрол активирует белки долголетия, усиливая клеточный ремонт", - рассказала врач.

По словам Амосовой, через неделю уход можно дополнить косметикой с центеллой, ниацинамидом, пептидами, мочевиной (5% для лица, 10% для тела) и трегалозой.

Также для снижения риска появления отеков врач посоветовала обратить внимание на такие процедуры как лимфодренажный массаж, прессотерапия и микротоковая терапия.

Антиоксиданты для поддержки лимфатической системы летом, как сообщила косметолог, можно также получать из пищи. По ее словам, жирные сорта рыбы являются источником омега-3, снижающими воспаление. Амосова рассказала, что содержащийся в лососе астаксантин в 6000 раз сильнее витамина С. Она так отметила, что яркие овощи и ягоды борются со свободными радикалами.

"Еще хорошим восполняющим коктейлем будет вода с огурцом и розмарином. Огурец обеспечивает кремний - важный элемент для восстановления коллагена, а розмарин улучшает микроциркуляцию", - резюмировала дерматолог.