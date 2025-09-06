Психиатр предупредил об опасном последствии ночных кошмаров

Ночные кошмары могут вызывать ускоренное старение организма, заявил, ссылаясь на результаты недавнего исследования, врач-психиатр медицинского центра "СМ-Клиника" Денис Исмаилов.

Как передает Day.Az, об опасном последствии страшных снов он предупредил в разговоре с "Лентой.ру".

Врач уточнил, что ускоренное старение вызывают не сами сновидения: причиной становится сложный многоступенчатый ответ организма на сильный стресс, вызванный нарушением сна. При этом, как подчеркнул Исмаилов, иногда страшные сны могут быть симптомом других проблем со здоровьем, в том числе депрессии, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Кошмары могут быть следствием тревожных мыслей, возникающих в результате конфликтов, недопониманий и нервного перенапряжения в течение дня. Получается замкнутый круг: стресс вызывает пугающий сон, который, в свою очередь, сам по себе является сильным стрессовым фактором", - пояснил доктор.

Психиатр добавил, что кошмары, как и другие нарушения сна, могут приводить к серьезному ухудшению качества жизни и ощутимым проблемам со здоровьем. "Поэтому, хотя страшные сновидения и являются серьезным провокатором старения, их нельзя рассматривать в вакууме и подходить к их лечению изолированно", - заверил Исмаилов.