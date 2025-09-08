8 сентября 2025

8 сентября 2025 15:11

Эндокринолог объяснила, как работают «трендовые» препараты для похудения

Современные препараты для снижения веса доказали свою эффективность, но использовать их можно только по строгим показаниям и под наблюдением врача. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог, д.м.н. Мария Матвеева, передает Day.Az.

По ее словам, сегодня в России зарегистрированы несколько групп препаратов для лечения ожирения, которые можно условно разделить на две категории: одни влияют на пищеварение, другие - на работу мозга и пищевое поведение.

"К примеру, препарат орлистат препятствует усвоению жиров в кишечнике. Он действует локально и не всасывается в кровь, поэтому не вызывает системных эффектов. Однако его прием может сопровождаться расстройствами пищеварения", - предупредила врач.

К другой группе она отнесла препараты на основе сибутрамина, которые влияют на центр насыщения и помогают снизить аппетит. 

"В комбинации с метформином они также ускоряют обмен веществ, но эти препараты требуют тщательного контроля и не всегда подходят пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - уточнила она. 

По словам Матвеевой, наибольший интерес у россиян сегодня вызывают препараты последнего поколения - лираглутид и семаглутид. Они разработаны на основе аналогов гормона GLP-1 и внесены в клинические рекомендации Минздрава.

"Эти препараты действительно работают: мы видим устойчивое снижение веса, улучшение метаболических показателей, нормализацию артериального давления, уровня сахара и липидов", - рассказала она.

При этом врач подчеркнула, что такие препараты не являются универсальным средством для похудения и назначаются строго по медицинским показаниям.

"Мы используем эту терапию только при определённом индексе массы тела: выше 30, либо от 27 - если есть сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет или гипертония", - подытожила Матвеева.


