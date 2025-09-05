Врач назвала необычный способ расслабить мышцы при сидячей работе

Людям с сидячей работой стоит регулярно принимать положение лежа, чтобы "разгрузить" поясницу и таз, - об этом заявила физиотерапевт Дженнифер Костик-Джонсон в интервью HuffPost. По ее словам, обычное лежание на животе помогает расслабить мышцы, которые в течение дня находятся в постоянном напряжении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это положение растягивает переднюю поверхность бедра и способствует разгибанию поясницы и бедер - того, чего почти не происходит, когда человек сидит", - пояснила специалист.

Врач отметила, что такое упражнение также помогает обнаружить скрытые проблемы с суставами.

"Для того, чтобы принять положение лежа, задействуются практически все основные группы мышц и суставов, поэтому любые боли или ограничения в движении могут указывать на необходимость консультации с врачом", - предупредила эксперт.

При этом Костик-Джонсон подчеркнула: оставаться долго в одной позе, даже лежа, вредно. Она напомнила о важности смены положения тела в течение дня - прерывать сидение можно короткими прогулками, разминкой или обычными подъемами со стула.