Cоздан препарат, защищающий мозг от последствий инсульта

Команда под руководством доцента Хидэмицу Накадзимы показала, что введение GAI-17 мышам после инсульта значительно уменьшало повреждение тканей мозга и снижало степень паралича. Причем препарат был эффективен даже при введении через шесть часов после инсульта - это критически важно, поскольку в клинической практике не всегда удается начать лечение сразу.

Кроме того, препарат не вызвал серьезных побочных эффектов, включая нарушения работы сердца или сосудов, что делает его потенциально безопасным для использования в будущем.

Авторы отмечают, что ингибирование агрегации белка GAPDH может стать универсальным подходом к лечению различных заболеваний мозга, связанных с нейродегенерацией. Следующим шагом станут испытания GAI-17 в моделях других патологий.