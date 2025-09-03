3 сентября 2025

3 сентября 2025 15:12

Cоздан препарат, защищающий мозг от последствий инсульта

Команда под руководством доцента Хидэмицу Накадзимы показала, что введение GAI-17 мышам после инсульта значительно уменьшало повреждение тканей мозга и снижало степень паралича. Причем препарат был эффективен даже при введении через шесть часов после инсульта - это критически важно, поскольку в клинической практике не всегда удается начать лечение сразу.

Кроме того, препарат не вызвал серьезных побочных эффектов, включая нарушения работы сердца или сосудов, что делает его потенциально безопасным для использования в будущем.

Авторы отмечают, что ингибирование агрегации белка GAPDH может стать универсальным подходом к лечению различных заболеваний мозга, связанных с нейродегенерацией. Следующим шагом станут испытания GAI-17 в моделях других патологий.


Просмотров: 61

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 762
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 880
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 080
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 807
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 807
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 519
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 658
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 027
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 058
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 843
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения