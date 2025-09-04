4 сентября 2025

4 сентября 2025 09:20

Названы неочевидные причины запаха изо рта

Неприятный запах изо рта не всегда связан с заболеваниями зубов и десен - об этом заявил президент Британской академии косметической стоматологии Сэм Джетва в беседе с изданием Daily Mail. По его словам, проблему нередко вызывают другие факторы, включая особенности питания и заболевания органов пищеварения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоматолог объяснил, что неприятный запах чаще всего возникает из-за размножения бактерий в полости рта. Этому способствует сухость, особенно если человек пренебрегает гигиеной и не удаляет остатки еды своевременно с помощью чистки.

Врач также отметил, что некоторые виды пищи усиливают активность бактерий.

"Молочные и белковые продукты выделяют аминокислоты, служащие питательной средой для микробов на языке. А кислая еда, например, цитрусовые или помидоры, могут стимулировать их рост", - объяснил эксперт.

Доктор Джетва добавил, что "плохой" запах изо рта может быть связан с гастроэзофагеальным рефлюксом - это состояние, при котором желудочное содержимое попадает в пищевод. Если же дыхание отдает сероводородом или тухлыми яйцами, это может свидетельствовать о нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта.

Стоматолог посоветовал регулярно чистить зубы и язык, использовать зубную нить один-два раза в день и менять щетку каждые три месяца. Если при соблюдении всех гигиенических рекомендаций проблема сохраняется, специалист рекомендует обратиться к терапевту.


