Назван витамин, замедляющий старение кожи

Японские исследователи раскрыли, как витамин С может замедлять старение кожи: он активирует гены, отвечающие за рост и обновление клеток кожи, за счет воздействия на генетические механизмы. Работа опубликована в журнале Journal of Investigative Dermatology (JID), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С возрастом верхний слой кожи - эпидермис - становится тоньше и хуже выполняет защитные функции. Основу этого слоя составляют кератиноциты - клетки, которые формируются в нижних слоях кожи и продвигаются вверх, создавая барьер. Как показало новое исследование, витамин С способствует активному делению этих клеток, утолщая эпидермис и восстанавливая его защитную функцию.

Команда ученых из Токийского столичного института геронтологии, Университета Хокурику и компании ROHTO выяснила, что витамин С запускает процесс деметилирования ДНК - удаление метильных групп с определенных участков, что делает гены более активными. Это стимулирует выработку белков, отвечающих за рост и деление клеток кожи.

"Наши эксперименты показали, что при регулярном воздействии витамина С толщина эпидермиса увеличивается, а количество активно делящихся клеток возрастает. Это особенно важно для пожилых людей и тех, у кого кожа истончена или повреждена", - отметил руководитель исследования доктор Акихито Исигами.

Для эксперимента использовались специальные модели, имитирующие человеческую кожу, на которые наносили витамин С в концентрациях, соответствующих его естественному уровню в организме. Уже через 7-14 дней ученые зафиксировали заметное утолщение внутреннего слоя кожи.

Кроме того, витамин С помогает ферментам семейства TET, которые отвечают за удаление метильных групп. Он восстанавливает необходимые для их работы молекулы железа, поддерживая активность этих ферментов.

Авторы считают, что открытие может привести к созданию новых средств по уходу за кожей, способных восстанавливать ее изнутри. Препараты на основе витамина С могут стать эффективным средством против возрастных изменений, улучшая структуру и функцию кожи на клеточном уровне.